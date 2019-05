Berlin

Streit in S-Bahn eskaliert: Mann sticht mit Messer zu

21.05.2019, 18:06 Uhr | dpa

Ein Mann hat in der S-Bahn in Berlin-Friedrichshain einen anderen Mann mit einem Messer verletzt. Während der Fahrt stach ein 20-Jähriger dem Opfer (35) mit einem Messer in den Oberschenkel, wie die Polizei mitteilte. Zuvor sollen sich die beiden Männer gestritten haben. Andere Fahrgäste hielten den Angreifer fest, bis die Polizei den Mann am Ostbahnhof festnahm. Der Angegriffene kam in ein Krankenhaus. Die Ursache für den Streit war zunächst nicht bekannt.