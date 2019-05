Gotha

Mann steht mit Deko-Waffe auf Balkon: Polizeieinsatz

21.05.2019, 20:23 Uhr | dpa

Ein Mann, der mit einer Deko-Waffe auf einem Balkon gesichtet wurde, hat in Gotha einen Polizeieinsatz ausgelöst. Schüler einer angrenzenden Schule hatten den 19-Jährigen am Dienstagmittag mit nacktem Oberkörper und der Waffe in der Hand auf dem Balkon eines Wohnblocks erblickt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die herbeigerufenen Beamten machten den Wohnungsinhaber ausfindig und klingelten: In der Wohnung des 19-Jährigen fanden sie Schein- und Dekowaffen sowie einen Schlagring. Die Kriminalpolizei Gotha ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.