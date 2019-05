Marktheidenfeld

Lastwagen mit Holzspänen gerät auf Autobahn 3 in Brand

21.05.2019, 20:37 Uhr | dpa

Ein Lastwagen mit Holzspänen an Bord ist auf der Autobahn 3 im Landkreis Main-Spessart in Brand geraten. Der 36 Jahre alte Fahrer des Lkw habe den Brand bemerkt und dann das Fahrzeug am Fahrbahnrand bei Marktheidenfeld abgestellt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Er konnte den Lastwagen unverletzt verlassen. Danach fing der Lkw samt Anhänger noch weiter Feuer. Die Löscharbeiten gestalteten sich für die Helfer laut Polizei aufwendig. Die Autobahn 3 war am Dienstagabend für mehrere Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Ursache für das Feuer war nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt, wie der Sprecher weiter sagte.