Neusalza-Spremberg

Dynamo Dresden gewinnt Testspiel in Neusalza-Spremberg

21.05.2019, 21:24 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat am Dienstagabend ein Testspiel beim Sachsenligisten FSV 1990 Neusalza-Spremberg mit 2:0 (1:0) gewonnen. Osman Atilgan (38./58.) erzielte auf dem "Sportplatz am Hänscheberg" beide Tore des Abends. Am Mittwoch (18.30) tritt die Elf von Cristian Fiel zu einem weiteren Testspiel beim brandenburgischen Landesligisten FSV Glückauf Brieske/Senftenberg an, ehe sie sich anschließend in die Sommerpause verabschiedet.