Bautzen

Sperrung auf der A4 nach Unfällen bei Bautzen

21.05.2019, 21:26 Uhr | dpa

Nach zwei Unfällen auf der A4 bei Bautzen ist die Autobahn in Richtung Görlitz gesperrt worden. Es habe am Dienstagabend einen Unfall und dann einen Folgeunfall gegeben, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei. Details seien noch nicht bekannt. Die Feuerwehr Bautzen teilte via Twitter mit, dass ein eingeklemmter Mensch von den Einsatzkräften befreit werden musste. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz.