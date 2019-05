Leipzig

Oberleitungs-Defekt: S-Bahn-Verkehr im Raum Leipzig gestört

21.05.2019, 22:21 Uhr | dpa

Eine Oberleitung ist bei Leipzig-Connewitz auf einen S-Bahn-Zug gestürzt. Der Zug konnte nach dem Vorfall am Dienstag nicht weiterfahren und wurde deshalb evakuiert, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Die Strecke wurde am Abend zeitweise in beiden Richtungen gesperrt, es kam zu Störungen im S-Bahn-Verkehr. Gegen 20.15 Uhr wurde ein Gleis wieder freigegeben und der Verkehr Richtung Norden konnte wieder normal fahren. Anders in Richtung Süden: Da hielten die S-Bahnen der Linien S5, S5X und S6 auch am späteren Abend nicht in Markkleeberg Nord, Markkleeberg und Markkleeberg-Großstädteln.