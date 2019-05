Bonn

Bonn: Baskets Oldenburg gewinnen auch zweites Viertelfinale

21.05.2019, 22:53 Uhr | dpa

Die EWE Baskets Oldenburg sind nur noch einen Sieg vom Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga entfernt. Die Niedersachsen gewannen am Dienstagabend auch das zweite Viertelfinal-Spiel bei den Telekom Baskets Bonn mit 97:87 (43:46) und liegen nun in der Serie nach dem Modus "Best of three" mit 2:0 Siegen vorn. Herausragender Spieler der Partie war Oldenburgs Rahid Mahalbasic, dem 21 Punkte, 15 Rebounds und 10 Assists gelangen. Der Vorrunden-Zweite kann den Halbfinal-Einzug bereits am Samstagabend um 18.00 Uhr mit einem weiteren Heimsieg perfekt machen.