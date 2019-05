Kiel

Nord-CDU im Wahlkampfendspurt mit Parteichefin

22.05.2019, 00:22 Uhr | dpa

Vier Tage vor der Europawahl läutet die schleswig-holsteinische CDU in Kiel den Wahlkampfendspurt ein. Dazu kommt heute auch die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer an die Förde. Sie spricht am Abend gemeinsam mit dem Landesvorsitzenden Daniel Günther über Europa. Mit dabei ist auch der Spitzenkandidat der Nord-CDU, Niclas Herbst. Auf Platz 1 der Landesliste ist dem 46-Jährigen ein Platz im EU-Parlament sicher. Als Ziele für die Wahl am Sonntag hat Günther ausgegeben, stärkste Kraft im Land zu werden und das beste Ergebnis aller CDU-Landesverbände zu holen. Bei der Wahl vor fünf Jahren lag die CDU mit 34,4 Prozent vor der SPD mit 31,9 Prozent.