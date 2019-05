Heidelberg

Heidelberg wird für zwei Tage Hotspot für den Klimaschutz

22.05.2019, 00:30 Uhr | dpa

Die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten und mehr als zwei Drittel der Treibhausgase werden dort verursacht - der Beitrag der Kommunen zum Klimaschutz steht im Mittelpunkt einer Konferenz in Heidelberg. Zu der heute beginnenden zweitägigen "International Conference on Climate Action" (ICCA2019) werden 700 Umweltschützer aus aller Welt erwartet. Darunter sind Vertreter der UN, aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunalpolitik. Im Vordergrund steht die im Klimaabkommen von Paris geforderte Vernetzung aller staatlichen Ebenen im Kampf gegen den Klimawandel. Ziel ist eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit.

Das Begleitprogramm der "Klimanachbarschaften" soll die besten Bedingungen für Klimaschutz auf lokaler Ebene beleuchten.

Veranstalter sind das Bundesumweltministerium, das Land Baden-Württemberg und die Stadt Heidelberg. Auf der Rednerliste stehen Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos). Würzner wünscht sich, dass von Heidelberg aus wichtige Signale zum UN-Nachhaltigkeitsgipfel im September in New York ausgehen.