Erfurt

Notfallseelsorger-Kongress tagen zu Krisen an Schulen

22.05.2019, 01:36 Uhr | dpa

Wenn Schock und Schmerz nach schrecklichen Ereignissen noch frisch sind, sind Notfallseelsorger gefragt. Wie sie speziell mit Lehrern, Schülern und deren Eltern umgehen, wenn es ausgerechnet an Schulen zu Krisen kommt, ist Thema ihres Bundeskongresses, der heute in Erfurt beginnt. Ereignisse wie etwa der Anschlag an der Albertville-Realschule in Winnenden in Baden-Württemberg vor zehn Jahren oder der Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium 2002 sollen dort eine Rolle spielen.

Daneben gehe es aber auch um Schulen indirekt betreffende seelsorgerische Notfälle, sagte Ralf Radix, Pfarrer der Evangelischen Kirche in Westfalen und Spezialist für Notfallseelsorge im landeskirchlichen Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung. So soll etwa der tödliche Absturz des auch mit Schülern und Lehrerinnen aus Haltern besetzte Germanwings-Flugzeugs 2015 zur Sprache kommen. Radix erwartet zu dem mehrtägigen Kongress etwa 350 Aktive aus der Notfallseelsorge und Krisenintervention.