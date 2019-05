Berlin

Konferenz am Bodensee zur Zukunft der maritimen Wirtschaft

22.05.2019, 03:46 Uhr | dpa

Um die Zukunft der maritimen Wirtschaft in Deutschland geht es heute und Donnerstag in Friedrichshafen. Zur 11. Nationalen Maritimen Konferenz kommen mehr als 800 Politiker, Unternehmens- und Verbandsrepräsentanten, Gewerkschafter, Marinevertreter und Experten in der Stadt am Bodensee zusammen. Erstmals nach 20 Jahren tagt die Konferenz wieder im Binnenland.

Damit soll das Gewicht der maritimen Wirtschaft auch außerhalb Norddeutschlands unterstrichen werden. Bayern und Baden-Württemberg, aber auch Nordrhein-Westfalen sind bedeutende Standorte für die Schiffbau-Zulieferindustrie. Insgesamt werden der maritimen Wirtschaft rund 50 Milliarden Euro Umsatz und 400 000 Arbeitsplätze zugeordnet.

Bei den zweitägigen Beratungen sollen Leitlinien für die Entwicklung der Branche angesichts einer immer stärkeren Konkurrenz vor allem durch Unternehmen in China und anderen Ländern Asiens erörtert werden. Werften und Seehäfen fordern mehr Investitionen und staatliche Unterstützung. Heute wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Rede halten, am Donnerstag sprechen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU).