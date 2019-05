Vallendar

Ordensleute beenden Versammlung zum Missbrauchsskandal

22.05.2019, 04:08 Uhr | dpa

Drei Tage lang haben mehr als 200 katholische Ordensleute in Vallendar am Rhein über Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal in der Kirche diskutiert. Die Ergebnisse der nichtöffentlichen Mitgliederversammlung will die Deutsche Ordensobernkonferenz (DOK) heute vorstellen. In der Philosophisch-Theologischen Hochschule wollen Provinzoberin Katharina Kluitmann von den Franziskanerinnen und Provinzial Peter Kreutzwald von den Dominikanern die Öffentlichkeit über die Beratungen unterrichten. Kluitmann ist Vorsitzende und Präventionsbeauftragte der DOK.

Die Versammlung von Äbten, General- und Provinzoberen und Prioren der Ordensgemeinschaften in Deutschland stand unter der Überschrift "Die Wahrheit macht uns frei. Missbrauch wahrnehmen - aufarbeiten - vorbeugen". Unter den Teilnehmern war auch ein Vertreter des Vereins Ettaler Misshandlungs- und Missbrauchsopfer. Die DOK versteht sich als Interessensvertretung der Ordensgemeinschaften in Deutschland mit rund 14 250 Ordensfrauen und 3500 Ordensmännern in rund 1600 klösterlichen Niederlassungen.