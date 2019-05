Duisburg

Mutter erstickt: Sohn vor Gericht

22.05.2019, 06:02 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/Archivbild (Quelle: dpa)

Am Duisburger Landgericht beginnt heute der Prozess um den gewaltsamen Tod einer 74-jährigen Seniorin. Angeklagt ist der Sohn des Opfers. Der 48-Jährige soll seine Mutter am 2. Januar 2019 in deren Duisburger Wohnung erstickt haben. Dabei soll er ihr zunächst ein Kissen auf das Gesicht gedrückt und anschließend eine Plastiktüte darüber gezogen haben. Hintergrund sollen Geldprobleme gewesen sein. Nach der Tat soll der 48-Jährige 250 Euro vom Konto seiner Mutter abgehoben haben. Die Leiche der 74-Jährigen war erst rund eine Woche später gefunden worden. Die Anklage lautet auf Mord.