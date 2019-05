Auerbach/Vogtland

Maskierter raubt Tankstelle mit Waffe aus

22.05.2019, 07:21 Uhr | dpa

Ein maskierter Mann hat eine Tankstelle in Auerbach (Vogtlandkreis) ausgeraubt. Der Unbekannte betrat am Dienstagabend das Geschäft, hielt eine Schusswaffe in der Hand und forderte Geld von der 31 Jahre alten Angestellten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau gab ihm mehrere Tausend Euro aus der Kasse. Der Mann flüchtete mit seiner Beute.