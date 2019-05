Magdeburg

Unternehmen reichen Digitalisierungsideen für Förderung ein

22.05.2019, 11:02 Uhr | dpa

Hunderte Unternehmen in Sachsen-Anhalt wollen mehr digitale Angebote anbieten und sich dabei vom Land unterstützen lassen. Dafür stellten sie binnen eines halben Jahres rund 300 Anträge für ein entsprechendes Förderprogramm, wie Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Mittwoch in Magdeburg sagte. Mit dem Programm sei ein Nerv getroffen worden.

Ein Großteil der Projekte hat den Angaben zufolge eine Förderung sicher und kann schon mit der Umsetzung starten. Aufgrund der großen Resonanz soll das Förderprogramm in den kommenden beiden Jahren deutlich aufgestockt werden.

Seit November 2018 können sich kleine und mittelständische Unternehmen um eine Förderung ihrer digitalen Ideen bemühen. Dabei geht es beispielsweise um neue Online-Angebote und Buchungssysteme, IT-Sicherheit und Apps.