Berlin

ALBA nach zweitem Ulm-Sieg auf Halbfinalkurs

22.05.2019, 11:06 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) – ALBA Berlin eilt in der Basketball-Bundesliga im Eiltempo Richtung Halbfinale. Am Dienstagabend siegte der Vizemeister auch im zweiten Playoff-Viertelfinale mit 98:83 in Ulm. "Besser geht es nicht. Wir haben sie jetzt da, wo wir sie haben wollten", sagte Manager Marco Baldi. In der Best-of-Five-Serie führt der Hauptstadtclub 2:0 und kann am Sonntag in eigener Halle (15.00 Uhr/Magenta Sport) den Sprung in die nächste Runde perfekt machen.

Da "wollen wir den Sack zu machen", kündigte Baldi an. Trotz der beiden souveränen Siege soll Ulm nicht unterschätzt werden. "Wir dürfen gar nicht erst irgendetwas aufkommen lassen", sagte Baldi. Denn Ulm wird um seine letzte Chance kämpfen. "Sie stehen mit dem Rücken zur Wand und haben nichts mehr zu verlieren", warnte Guard Martin Hermannsson, der mit 23 Punkten und sieben Assists die Berliner in Ulm zum Sieg führte.

Wie schon im ersten Duell zeigte ALBA mit seinem schnellen Spiel den Gastgebern die Grenzen auf. "Die leben sehr viel von ihrer Euphorie, die sie sich hart erarbeitet haben. Und die haben wir ihnen in zwei Spielen genommen", analysierte Baldi. Die Schwaben versuchten mit körperbetontem Spiel dagegen zu halten. Beeindrucken konnten sie ALBA damit aber nicht. "Es war sehr viel Physis und Hektik in der Halle. Aber wir sind immer ruhig geblieben, haben intensiv gespielt, aber nie überdreht", sagte Baldi.

ALBA ist gewarnt. Denn "ein Sieg für Ulm kann die ganze Serie drehen", sagte Baldi. Trainer Aito Garcia Reneses fordert deshalb höchste Intensität: "Die Serie ist erst dann vorbei, wenn ein Team drei Spiele gewonnen hat. Bis dahin spielen wir weiter."