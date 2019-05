Frankfurt am Main

Polizei mahnt mit Präventionsaktion zu mehr Rücksicht

22.05.2019, 13:44 Uhr | dpa

Mit einer landesweiten Kontrollaktion will die Polizei in Hessen den Blick für mehr Rücksicht auf schwächere Verkehrsteilnehmer schärfen. Ob an der Ampel, beim Abbiegen oder bei Überholmanövern - wie bereits in vorangegangenen Jahren soll Autofahrern mehr Bewusstsein für die Verletzlichkeit von Fußgängern oder Radfahrern vermittelt werden - gerade wenn es sich um Kinder, alte Menschen und Menschen mit Behinderungen handelt.

Bei einer Kontrollaktion am Mittwoch in der Frankfurter Innenstadt wurden jedoch auch Fußgänger, die bei roter Ampel die Straßen überquerten, oder Radfahrer, die auf dem Gehweg unterwegs waren, zu Vorsicht ermahnt und zur Kasse gebeten. "Die Prävention soll im Vordergrund stehen", sagte Polizeidirektor Erik Hessenmüller, Leiter der Direktion Verkehrssicherheit bei der Frankfurter Polizei.

Denn die sogenannten schwächeren Verkehrsteilnehmer spielen in der Unfallstatistik eine wesentliche Rolle. So stellten Fahrradfahrer und Fußgänger in Frankfurt im vergangenen Jahr mehr als 40 Prozent aller im Straßenverkehr verunglückten Menschen. Während laut Frankfurter Verkehrsbericht die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen Kinder im Stadtgebiet verletzt wurden, deutlich gesunken ist, waren ältere Menschen überproportional häufig an Verkehrsunfällen beteiligt, besonders an Unfällen mit schweren Folgen.