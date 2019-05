Speyer

Rechnungshof verlangt Berechnungsgrundlagen für Kita-Novelle

22.05.2019, 14:00 Uhr | dpa

In einer Stellungnahme zur Neufassung des Kita-Gesetzes hat der Rechnungshof Rheinland-Pfalz Einsicht in die Berechnungsgrundlagen verlangt. Ohne deren Kenntnis seien die Mehrausgaben aus dem Landeshaushalt von 81 Millionen Euro "nicht nachvollziehbar", heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben des Landesrechnungshofes an den Bildungsausschuss des Landtags. So würden zusätzlich 68 Millionen Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich entnommen.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf sprach daraufhin von einem "riesigen Schwindel" und einer "Rosstäuscherei". Erst jetzt stelle sich heraus, dass 68 Millionen der vom Land angekündigten 80 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln für die Kindertagesstätten aus dem kommunalen Finanzausgleich entnommen werden sollten. Dies sei aber Geld, das den Kommunen zustehe. "Wir sind getäuscht worden, die Bürgerinnen und Bürger von Rheinland-Pfalz auch."

Der Rechnungshof kritisierte, dass offen bleibe, in welchem Umfang mit der Neuregelung zusätzliche Stellen für Erzieherinnen und Erzieher geschaffen würden. "Berechnungen hierzu liegen nicht vor." Die Behörde empfahl, die Auswirkungen des Gesetzes schon früher zu überprüfen als erst nach sieben Jahren wie vorgesehen.