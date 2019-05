Magdeburg

Fraktionen halten AfD-Vorstoß für unzulässig

22.05.2019, 14:06 Uhr | dpa

CDU, SPD, Grüne und Linke bezweifeln die rechtliche Zulässigkeit des AfD-Vorstoßes für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu Linksextremismus in Sachsen-Anhalt. Die AfD beschreibe keinen klaren Untersuchungsgegenstand, der in der Zuständigkeit des Landes liege, sagte Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann am Mittwoch im Magdeburger Landtag. Das sei aber im Gesetz für solche Ausschüsse festgeschrieben.

SPD-Fraktionschefin Katja Pähle verwies auf die ebenfalls von der AfD durchgesetzte Enquete-Kommission, die sich bereits mit dem Thema Linksextremismus befasst. Mit einem U-Ausschuss würden parallele Strukturen geschaffen. "Die AfD versucht eine neues Instrument einzusetzen, weil ihre Enquete-Kommission nicht gezündet hat." Sie halte den Antrag deshalb für rechtsmissbräuchlich. Es gehe der AfD nur darum, Vertreter der Zivilgesellschaft wie Gewerkschaften und Vereine zu diskreditieren. "Diesem Tribunal werden wir unsere Stimme nicht geben", sagte Pähle.

AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner begründete die Notwendigkeit eines U-Ausschusses damit, dass die Arbeit zu dem Thema in der Enquete-Kommission von den anderen Fraktionen blockiert werde. Zusammen mit ihrem Ex-Fraktionschef André Poggenburg, der als fraktionsloser Abgeordnete im Landtag sitzt, hat die AfD genügend Stimmen, um den Ausschuss einzusetzen. CDU, SPD und Grüne verständigten sich jedoch darauf, den Antrag zunächst in den Rechtsausschuss zu überweisen, wo er rechtlich geprüft werden soll.