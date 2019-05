Moritzburg

Wie die Brücke-Künstler: Remix beim Kunstsommer Moritzburg

In der Tradition der "Brücke"-Künstler wird im Sommer wieder Kunst gemacht am Dippelsdorfer Teich. Dort, wo die Mitglieder der berühmten Dresdner Künstlergruppe von 1905 bis 1911 regelmäßig arbeiteten und entspannten, werden Sebastian Bieler, Tillmann Richter und Matthias Haase mit Gästen und Teilnehmern des Kunstsommers Moritzburg (15. Juni bis 30. September) Werke für den Ort vor den Toren Dresdens schaffen, wie die Kulturlandschaft Moritzburg GmbH am Mittwoch mitteilte. Es ist die siebte Ausgabe des Festivals.

Das diesjährige Programm am Roten Haus umfasst Ausstellungen, Theater und Workshops, bei denen unter anderem neue Versionen bekannter "Brücke"-Bilder aus Moritzburg als Remix entstehen sollen. Bei einem Jazzkonzert entwickeln Künstlerinnen live ein Gemälde. Künstlerinnen der Dresdner Sezession 89 erstellen im 30. Jahr des Bestehens ihrer Gruppe unter dem Motto "Landschaft unter Druck" Holz- und Linolschnitte.

An den Moritzburger Teichen konnten sich die Expressionisten Fritz Bleyl, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner und Max Pechstein, von zivilisatorischen Zwängen unbelastet, künstlerisch austoben. "Das rote Badehaus" oder "Drei Badende am Teich" von Pechstein zeugen von diesen Aufenthalten - eine Nachbildung ihres um 1900 erbauten Badehauses dient seit 2013 als Sommeratelier.