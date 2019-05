Bochum

Bochums Profi Fabian wird Assistent der VfL-Geschäftsführung

22.05.2019, 15:24 Uhr | dpa

Fußball-Profi Patrick Fabian bleibt dem Fußball-Zweitligisten VfL Bochum in den kommenden Jahren erhalten. Wie der Revierclub am Mittwoch mitteilte, absolviert der 31 Jahre alte Abwehrspieler in der kommenden Saison 2019/2020 seine letzte Spielzeit als VfL-Profi. Vom Sommer 2020 an arbeitet Fabian dann als Assistent der Geschäftsführung. In diesen Bereich soll er bis dahin aber schon hineinschnuppern.

Man wolle "auch neben dem Platz neue Strukturen im sportlichen Bereich" schaffen, betonte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz. "Es freut mich ungemein, dass wir mit Patrick Fabian zu solch einer Übereinkunft gekommen sind. Er wird in der kommenden Saison vollwertiges Mitglied unseres Kaders sein, sich aber schon in Grundzügen mit den zukünftigen Aufgaben vertraut machen."

Fabian ist schon seit 19 Jahren beim VfL und damit einer der dienstältesten deutschen Fußballprofis, was die ununterbrochene Clubzugehörigkeit angeht. "Er ist die Identifikationsfigur des aktuellen Kaders, ein Vorbild in puncto Willen und Leistungsbereitschaft für unsere jungen Spieler", lobte Schindzielorz.