Fulda

Lizenz erhalten: Ulm startet in der Tischtennis-Bundesliga

22.05.2019, 15:26 Uhr | dpa

Mit Neuling TTC Neu-Ulm wird am 16. August 2019 die Saison in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) starten. Neben den elf vorhandenen Teams bekam auch der neugegründete Club die Lizenz für die kommende Spielzeit. Dies teilte die TTBL am Mittwoch mit. Da sich kein Zweitligist für eine Wildcard beworben hatte, erhielt Ulm den Zuschlag.