Dresden

Dulig bezeichnet sich als "Verfassungspatriot"

22.05.2019, 15:30 Uhr | dpa

Sachsens SPD-Landesvorsitzender Martin Dulig ist stolz auf das Grundgesetz. "Ja, ich bin ein Verfassungspatriot!", sagte er am Mittwoch zum 70. Verkündungsjubiläum des Grundgesetzes in Dresden. "Es ist das Fundament für Freiheit, Menschen- und Bürgerrechte, aber auch für die Würde jeder und jedes Einzelnen." Dulig forderte allerdings, auch die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern und sprach von einem "starken und notwendigen Signal". Kinder seien keine kleinen Erwachsenen, sie sollten deshalb dort festgeschrieben werden, wo die Grundpfeiler für das Zusammenleben geregelt seien: "bei den Grundrechten im Grundgesetz". Er appellierte an die Bundesregierung, damit Kinder und Familien zu stärken.