Plauen

Zwickauer Theater feiert neue Spielzeit mit 25 Premieren

22.05.2019, 16:50 Uhr | dpa

Mit 25 Premieren startet das Theater Plauen-Zwickau in die kommende Spielzeit. Mit dem Spielzeit-Motto "Erwartungen" verbindet das Drei-Sparten-Haus vor allem die Hoffnung auf einen pünktlichen Wiedereinzug in die Zwickauer Hauptspielstätte im Oktober 2020, sagte Generalintendant Roland May am Mittwoch. Das Gewandhaus als wichtigste Bühne wird seit 2017 saniert. Durch Probleme beim Bau ist es mittlerweile die vierte Interimsspielzeit. Auf dem Spielplan 2019/20 stehen Klassiker wie Verdis Oper "Aida" und Mozarts "Don Giovanni", ein Tanzstück nach Vivaldis "Die vier Jahreszeiten" und eine Bühnenfassung von Til Schweigers "Honig im Kopf". Zum 30-jährigen Wendejubiläum zeigt das Schauspiel außerdem zwei hochaktuelle politische Stücke.