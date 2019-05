Henstedt-Ulzburg

Ärzte an Paracelsus-Klinik erhalten mehr Geld

22.05.2019, 18:38 Uhr | dpa

Ärzte der Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg in Kreis Segeberg erhalten deutlich mehr Geld. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund Schleswig-Holstein und die Klinikleitung haben sich nach Angaben des Krankenhauses bei den Tarifverhandlungen für die Mediziner auf eine Lohnerhöhung um zehn Prozent bis Ende Juni 2021 in mehreren Schritten verständigt. Eine Steigerung von 4,5 Prozent sei in diesem Jahr vereinbart, 3,5 Prozent im nächsten Jahr und weitere 2,0 Prozent zum 1. Februar 2021, teilte die Klinik am Mittwoch mit.

"Angesichts der wirtschaftlichen Situation der Klinikgruppe stellt dieses Ergebnis sicher, dass die Klinik in Henstedt-Ulzburg weiterhin attraktiv für bestehende Mitarbeiter ist, neue ärztliche Mitarbeiter gewinnen kann und gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten kann", erklärte die Klinik. Die Verhandlungen zum Manteltarifvertrag, etwa zum Umgang mit flexiblen Arbeitszeitmodellen und Rufbereitschaftsdiensten, zur Höhe der Nachtarbeitszuschläge oder zur Begrenzung der Wochenarbeitszeit sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Der Paracelsus-Konzern verfügt nach eigenen Angaben über bundesweit 36 Einrichtungen an 19 Standorten. Die Zahl der Mitarbeiter bezifferte die Gesellschaft mit Sitz in Osnabrück auf rund 4500.