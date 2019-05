Darmstadt

Darmstädter Trainingsauftakt am 17. Juni in Fulpmes

22.05.2019, 18:43 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 nimmt die Vorbereitung auf die kommende Saison mit medizinischen Tests am 17. Juni auf. Einen Tag später steht das erste offizielle Training der Hessen an. Vom 7. bis 14. Juli reisen die Lilien ins Sommertrainingslager nach Fulpmes in Österreich. Dort sind zwei Testspiele geplant, die Gegner stehen noch nicht fest.