Halle (Saale)

450 Menschen demonstrieren in Halle gegen Rechts

22.05.2019, 21:05 Uhr | dpa

Rund 450 Menschen haben in Halle gegen eine Versammlung der rechtspopulistischen AfD demonstriert. An dem Treffen des AfD-Kreisverbands Halle hätten am Mittwochabend rund 135 Menschen teilgenommen, teilte die Polizei mit. Die Beamten hätten einschreiten müssen, als eine Flasche in Richtung der AfD-Teilnehmer geworfen worden sei. Verletzt oder getroffen worden sei niemand, gegen den mutmaßlichen Flaschenwerfer seien Ermittlungen eingeleitet worden. Ansonsten seien die Veranstaltungen friedlich verlaufen. Die Gegenversammlungen waren unter anderem von "Halle gegen Rechts - Bündnis für Zivilcourage" angemeldet worden.