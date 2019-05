Braunschweig

Kreuzungen als Herausforderung für automatisierte Autos

23.05.2019, 01:33 Uhr | dpa

Der Verkehr in Innenstädten ist für selbstfahrende Autos noch eine große Herausforderung. Wie vernetztes Fahren an Kreuzungen aussehen kann, darüber berichten Experten heute in Braunschweig. Projektpartner aus Wirtschaft und Wissenschaft arbeiten seit zweieinhalb Jahren an Lösungen, die die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer miteinander vernetzen. Denn wenn zukünftig an Kreuzungen Radfahrer und Fußgänger auf automatisierte und altbekannte Fahrzeuge treffen, muss eine Abstimmung stattfinden. Wie diese komplexen Situationen gelöst werden können, wollen die Forscher mit Fahrdemonstrationen zeigen.