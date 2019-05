Stuttgart

Union Berlin in Bundesliga-Relegation gegen Stuttgart gefordert

23.05.2019, 01:47 Uhr | dpa

Zweitligist 1. FC Union Berlin will seine Saison in der Relegation mit dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga krönen. Im Hinspiel heute (20.30 Uhr/Eurosport Player) kann der Tabellen-Dritte bei den Schwaben auswärts die Basis dafür schaffen. Für die Köpenicker wäre es der historische erste Aufstieg ins Oberhaus. Die Stuttgarter wollen den dritten Abstieg verhindern. Die Statistik spricht klar für den VfB. Seit der Wiedereinführung der Relegation 2009 setzte sich in acht von zehn Fällen der Erstligist durch. Die Entscheidung wird am Montag im Rückspiel im Berliner Stadion An der Alten Försterei fallen.