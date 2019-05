Neustadt an der Weinstraße

Von der Leyen hält Gelöbnisrede auf dem Hambacher Schloss

23.05.2019, 02:10 Uhr | dpa

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) nimmt heute am feierlichen Gelöbnis der Bundeswehr auf dem Hambacher Schloss teil, einer Wiege der deutschen Demokratie. Von der Leyen hält am 70. Jahrestag des Grundgesetzes vor rund 200 Rekrutinnen und Rekruten in dem Ort in der Pfalz die Gelöbnisrede. An der Zeremonie nimmt auch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) teil.

Bereits 2006 hatte vor der Kulisse des geschichtsträchtigen Schlosses ein feierliches Gelöbnis stattgefunden, damals war Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dabei. 1832 hatten hier Zehntausende Menschen beim sogenannten Hambacher Fest Freiheit, nationale Einheit und Bürgerrechte eingefordert. Die Feier gilt als Meilenstein auf dem Weg zur Demokratie in Deutschland.