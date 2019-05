Dresden

Dresden bekommt Zentrum für Schienenverkehrsforschung

23.05.2019, 02:37 Uhr | dpa

In Dresden fällt heute der Startschuss für die Gründung des Deutschen Zentrums für Schienenverkehrsforschung (DZSF). Mit dabei sind unter anderem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sowie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Fünf Millionen Euro sind für das DZSF vorgesehen. Mit der Gründung des Zentrums will das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur eigenen Angaben zufolge künftig an mehr Innovationen im Schienenverkehr forschen. Angeschlossen werden soll das Zentrum an die Außenstelle des Eisenbahnbundesamtes in der sächsischen Landeshauptstadt.