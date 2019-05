Aachen

Erste Frauen wollen bei Aachener Karnevalsverein eintreten

23.05.2019, 06:18 Uhr | dpa

Karnevalskappe des Aachener Karnevalsvereins in Aachen bei der Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst. Foto: Henning Kaiser/Archiv (Quelle: dpa)

Nach 160 Jahren in rein männlicher Besetzung hat sich der Aachener Karnevalsverein (AKV) am Montag für Frauen geöffnet - und inzwischen erste Mitgliedschaftsanträge von Närrinnen bekommen. In den ersten beiden Tagen nach der Entscheidung bei einer Mitgliederversammlung seien sieben offizielle Anträge eingegangen, sagte ein AKV-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Fünf weitere Frauen hätten zunächst einmal "lose angefragt", ob sie Mitglied werden könnten. Zudem habe es mehrere Anfragen über Facebook gegeben. "Das zeigt uns, dass unsere Entscheidung richtig war", sagte der AKV-Sprecher.

Am Montag hatten 80 Prozent der Mitglieder für die Öffnung gestimmt. Im Kern ging es um diesen Teil der Satzung: "Mitglied des Vereins kann jede unbescholtene männliche Person werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat." Das Wort "männliche" wurde gestrichen.