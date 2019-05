Stockstadt am Main

80 Stundenkilometer zu schnell: 18-Jähriger geblitzt

23.05.2019, 11:04 Uhr | dpa

Mit mehr als 80 Stundenkilometern zu schnell ist ein 18-Jähriger im Landkreis Aschaffenburg geblitzt worden. Der junge Autofahrer raste bei Stockstadt am Main mit 161 Stundenkilometern an einem Blitzer vorbei, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. An der Stelle war aber nur Tempo 80 erlaubt.

Der junge Mann am Steuer wollte sich laut Ermittlern absichtlich blitzen lassen. Er hatte sein Kennzeichen vorab entfernt und versucht, sich mit einer Sonnenbrille und Mütze unkenntlich zu machen. Außerdem duckten sich seine zwei Mitfahrer, bevor der Blitzer auslöste, während sie die viel zu schnelle Fahrt mit dem Smartphone filmten. Trotzdem kamen die Ermittler dem 18-Jährigen nach seiner Rasertour zu Beginn des Monats auf die Spur. Die Behörden prüfen jetzt, ob der junge Mann grundsätzlich fahrtauglich ist.