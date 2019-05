Görlitz

Landesdirektion schließt illegale Spielhalle in Görlitz

23.05.2019, 14:01 Uhr | dpa

In Görlitz ist die Polizei gegen illegales Glücksspiel vorgegangen. Weil eine Spielhalle zu nah an einer Schule lag, hatte die Landesdirektion Sachsen keine Betreibergenehmigung erteilt, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die Inhaberin habe trotz mehrfacher Aufforderung die Spielhalle nicht geschlossen und illegal weiterbetrieben. Daher sei die Einrichtung nun verschlossen und versiegelt worden.

Laut Glücksspielstaatsvertrag muss zwischen einer Spielhalle und einer allgemeinbildenden Schule ein Mindestabstand von 250 Metern eingehalten werden. Zwischen dem Casino und dem Augustum-Annen-Gymnasium sind es nach Behördenangaben nur 120 Meter gewesen.