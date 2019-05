Pinneberg

Achtjähriger läuft gegen Auto: Schwer verletzt

23.05.2019, 14:19 Uhr | dpa

Ein achtjähriger Junge ist am Donnerstag in Pinneberg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge lief in Höhe eines Supermarktes über die Fahrbahn und prallte seitlich gegen das Auto einer 58-jährigen Frau aus Hamburg, wie die Polizei berichtete. Dabei stürzte der Junge auf die Fahrbahn.