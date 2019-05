Braunschweig

Intelligente Kreuzung: Forscher wollen Linksabbiegen sicherer machen

23.05.2019, 14:24 Uhr | dpa

Ein automatisiert fahrendes Auto eines Projekts des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) steht an einer Kreuzung. Foto: Christophe Gateau (Quelle: dpa)

Auf dem Weg zum automatisierten Fahren wollen Forscher Kreuzungen in den Innenstädten sicherer und effizienter machen. "Wir haben ein System entwickelt, bei dem automatisierte Fahrzeuge und Ampeln miteinander vernetzt sind", sagte Frank Köster vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Donnerstag. Für das Projekt "Digitaler Knoten 4.0" haben Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft zwei Lösungsansätze für automatisiertes Linksabbiegen erarbeitet und mit Fahrdemonstrationen in Braunschweig vorgestellt. Das System arbeitet auf Basis von Sensordaten. Die Informationen werden über einen speziellen WLAN- oder Netzstandard übermittelt.

An einer entsprechend ausgerüsteten Forschungskreuzung zeigte das Team, wie Fahrzeug und Ampel kommunizieren, um zügig eine sicher befahrbare Lücke durch den entgegenkommenden Verkehr zu finden. Dabei habe das System auch Radfahrer und Fußgänger im Blick. An anderer Stelle führten die Forscher vor, wie automatisierte und altbekannte Fahrzeuge schon vor der Kreuzung sinnvoll aufgeteilt werden, um die Kreuzung sicher zu überfahren.

Es sei gut, dass für das automatisierte Fahren jetzt auch die Innenstädte und vor allem die Kreuzungen im Blick genommen würden, sagte Andreas Krüger vom Bundesverkehrsministerium. "Langfristig muss dann auch an den ländlichen Bereich gedacht werden", forderte er. Das zweieinhalbjährige Forschungsprojekt mit einem Gesamtvolumen von 7,4 Millionen Euro wurde vom Verkehrsministerium mit 5,8 Millionen Euro gefördert. "Das System bietet die Möglichkeit, Fußgänger und Radfahrer besser wahrzunehmen, auch wenn diese mal verdeckt sein sollten", erläuterte Frank Köster vom DLR.