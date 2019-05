Waste Watcher im Einsatz

Müll-Detektive decken Hunderte Verstöße auf

24.05.2019, 14:39 Uhr | t-online.de, tme

Wilde Müllkippen wie diese sollen in Hagen zukünftig verhindert werden. (Symbolbild) (Quelle: imago)

Um die Stadt sauber zu halten, sind seit Anfang April sogenannte Waste-Watcher in Hagen im Einsatz. Sie kontrollieren, ob im Stadtgebiet illegal Müll entsorgt wurde und wollen durch ihre Präsenz verhindern, dass kleinteiliger Müll achtlos auf die Straße oder in die Natur geworfen wird. Offenbar mit Erfolg.



Die Bilanz der Müll-Detektive liest sich positiv: 600 Fälle illegaler Müllentsorgung wurden aufgespürt, gegen 200 Raucher Bußgelder verhängt, die ihre Zigarettenkippen achtlos weggeworfen haben. Auch etliche Hundebesitzer mussten zahlen, weil sie die Hinterlassenschaften ihrer Tiere nicht weggeräumt hatten.

Das Pilotprojekt der Waste Watcher ist zunächst auf zwei Jahre angelegt. Insgesamt streifen acht Zweierteams in Doppelschichten an jedem Wochentag durch die Stadt, um für Sauberkeit zu sorgen. Vor Ort schauen die Waste Watcher nicht nur nach Hinweisen zu den Verursachern des Mülls, sondern nehmen nach Möglichkeit die abgelegten Gegenstände nach der Dokumentation direkt mit. Was nicht auf das Elektroauto der Waste Watcher passt, wird im Nachgang von der Sonderkolonne der Straßenreinigung oder der Sperrmüllabfuhr abgeholt.