München

Zwei Millionen-Gewinne bei Lotto Bayern

23.05.2019, 15:46 Uhr | dpa

Bayern hat zwei frischgebackene Lotto-Millionäre. Ein Spieler aus Mittelfranken gewann bei der Montagsziehung in der täglichen Zahlenlotterie Keno eine Million Euro, wie Lotto Bayern am Donnerstag in München mitteilte. Ein Teilnehmer in der Oberpfalz räumte bei der Ziehung der Lottozahlen am Mittwoch exakt 1 477 777 Euro ab. Im Spiel "6 aus 49" erzielte er zwar keinen Treffer. Dafür hatte der Glückspilz aber auch ein Kreuz bei der Zusatzlotterie Spiel 77 gesetzt - das brachte ihm den Geldsegen.