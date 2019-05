Dortmund

Nach Mordkomplott: "Im Schulalltag wieder angekommen"

23.05.2019, 15:53 Uhr | dpa

Nach Bekanntwerden des mutmaßlichen Mordkomplotts gegen einen Lehrer in Dortmund hat sich die Lage an dessen Schule wieder normalisiert. "Wir sind alle im Schulalltag wieder angekommen", sagte die Leiterin der Martin-Luther-King-Gesamtschule, Ellen Kreis, am Donnerstag - etwas mehr als eine Woche nachdem der Fall öffentlich bekannt geworden war. In den Klassen sei sofort über den Vorfall gesprochen worden. Man sei jetzt um eine schlimme Erfahrung reicher.

Zwei der drei Tatverdächtigen besuchen die Schule. Sie sind derzeit vom Unterricht suspendiert und dürfen die Schule nicht betreten. Über weitere Ordnungsmaßnahmen sei noch nicht entschieden worden, sagte Kreis.

Aus Unzufriedenheit über eine Benotung soll ein 16-Jähriger einen 17-jährigen Mitschüler und einen 18-jährigen Bekannten angestiftet haben, ihm zu helfen, den Pädagogen zu ermorden. Gemeinsam sollen sie den Mann vor zwei Wochen in einen Hinterhalt gelockt haben, um ihn zu erschlagen. Die Hämmer, die sie zu diesem Zweck dabei gehabt haben sollen, kamen jedoch nicht zum Einsatz - möglicherweise weil der Lehrer Verdacht schöpfte und vorsichtig war.

Danach sollen sie noch einen weiteren Anlauf geplant haben. Gegen alle drei wird wegen versuchten Mordes und Verabredung zu einem Verbrechen ermittelt. Die beiden älteren Beschuldigten hatten gestanden, der 16-Jährige bestreitet die Vorwürfe.