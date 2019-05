Hamburg

Obst von Brücke geworfen: Auto muss ausweichen

23.05.2019, 17:05 Uhr | dpa

Ein 22-Jähriger hat in Hamburg-Rissen eine Pampelmuse von einer Brücke auf die Bundesstraße 431 geworfen und so den Verkehr gefährdet. Ein 59-jähriger Autofahrer musste der fallenden Frucht am Mittwochmorgen ausweichen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auf der Brücke beobachteten Rettungswagenfahrer den Vorfall. Sie hielten gemeinsam mit dem 59-Jährigen den 22-Jährigen fest und riefen die Polizei.