Zossen

Große Mengen Drogen gefunden: fünf Personen festgenommen

23.05.2019, 17:10 Uhr | dpa

Drogenhandel im großen Stil: Bei einer Durchsuchung von 15 Wohnungen und Häusern in Zossen (Teltow-Fläming) und Umgebung hat die Polizei am Mittwoch große Mengen Drogen sichergestellt. Die Beamten fanden Cannabis und Cannabispflanzen, Kokain, Amphetamine und Pilze, wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte. Außerdem wurden mehrere Tausend Euro Bargeld sowie ein Schlagring, ein verbotenes Messer und Pyrotechnik ohne Kennzeichnung sichergestellt. Den Angaben zufolge wurden fünf Beschuldigte im Alter von 19 bis 26 Jahren festgenommen, einer davon kam in Untersuchungshaft. Der Aktion waren Ermittlungen der Kriminalpolizei vorangegangen.