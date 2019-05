Görlitz

Unbekannte rauben Hobbyfotografen teure Ausrüstung

23.05.2019, 17:15 Uhr | dpa

Unbekannte sollen einem Hobbyfotografen im Osten Sachsens seine 30 000 teure Ausrüstung geraubt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 73-Jährige am Vortag am Berzdorfer See in der Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen Landschaftsaufnahmen gemacht, als zwei Männer einen Streit mit ihm vom Zaun brachen. Einer habe dann unvermittelt einen pistolenähnlichen Gegenstand gezogen und diesen auf die Fototasche gerichtet.

Dann löste sich laut Polizei ein Schuss. Anschließend ergriffen die beiden Männer mit der Fotoausrüstung, dem Handy des Rentners und einigen Dokumenten die Flucht. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 30 000 Euro. Der 73-Jährige sei unverletzt geblieben. Die Fahndung blieb trotz Einsatzes eines Polizeihubschraubers erfolglos.