Dresden

Radfahrer in Dresden stirbt nach Unfall mit Lkw

23.05.2019, 17:27 Uhr | dpa

In Dresden ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 54-Jährige war am Donnerstag an einer Kreuzung mit einem Lkw zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Dabei habe der Mann tödliche Verletzungen erlitten. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.