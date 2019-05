Schwerin

Die Kehle durchgeschnitten: Gericht will Urteil fällen

24.05.2019, 01:34 Uhr | dpa

Er soll einem schlafenden Rentner die Kehle durchgeschnitten haben - Heute will das Landgericht Schwerin über den Angeklagten sein Urteil sprechen. Die Staatsanwaltschaft hat für den jungen Mann aus Afghanistan eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gefordert. Er habe sich bereits etwa vier Wochen vor der Tat am 17. November 2018 mit dem Gedanken getragen, den 85-Jährigen in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zu töten.

Das Opfer war der Vater seiner deutschen Geliebten und sie hatte den Angeklagten gebeten, bei dem gebrechlichen alten Herrn an jenem Wochenende die Garage aufzuräumen. Das Motiv für die Tat blieb bis zum Schluss unklar, der Angeklagte schwieg während des Prozesses. Die Verteidigung hatte keine Forderung zum Strafmaß erhoben. Unsicherheit gab es über das Alter des Angeklagten. Laut einem im Auftrag der Staatsanwaltschaft erstellten Gutachten war er zur Tatzeit jedoch älter als 21 Jahre.