Landesrechnungshof legt Jahresbericht in Kiel vor

24.05.2019, 01:55 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Landesrechnungshof präsentiert heute in Kiel seinen Jahresbericht. Präsidentin Gaby Schäfer wird sich zu diversen haushalts- und finanzpolitischen Themen äußern. Beim Landeshaushalt dürfte die veränderte Lage nach der jüngsten Steuerschätzung eine wichtige Rolle spielen. Demnach werden bis 2023 voraussichtlich fast 700 Millionen Euro weniger fließen, als Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) bis dahin eingeplant hatte. Der Rechnungshof hatte schon in der Vergangenheit das Land wiederholt aufgefordert, seine Ausgaben nicht über Gebühr zu steigern. Auch die Finanzministerin hatte mehrfach betont, das Land dürfe nur das ausgeben, was dauerhaft finanzierbar ist.