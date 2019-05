Hamburg

Vierfache Mutter getötet: Angeklagter will sich äußern

24.05.2019, 02:00 Uhr | dpa

Im Prozess um die Tötung einer vierfachen Mutter will sich der angeklagte Ehemann heute vor dem Hamburger Landgericht äußern. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 50-jährigen Deutschen Totschlag vor. Er soll seine Frau, die von ihm getrennt lebte, im Dezember 2018 nach einem Streit mit 50 Messerstichen in ihrer Wohnung im Stadtteil Altona-Nord getötet haben. Nach der Tat soll der Mann die Waffe in einem Müllbehälter entsorgt haben und ziellos durch die Stadt gelaufen sein. Die leblose Frau wurde von einem ihrer Söhne gefunden. Der Angeklagte und das Opfer hatten zwei gemeinsame Kinder. Der Prozess hatte am Dienstag mit der Verlesung der Anklage begonnen.