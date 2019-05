Fehmarn

Bündnis gegen Fehmarnbelttunnel: Bilanz und Pläne

24.05.2019, 02:00 Uhr | dpa

Visualisierung des geplanten Fehmarnbelt-Tunnels zwischen Deutschland und Dänemark auf dänischer Seite in Rodbyhavn. Foto: ICONO A/S für Femern A/S/Archiv (Quelle: dpa)

Seit 25 Jahren kämpft das "Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung" gegen den geplanten Ostseetunnel. Heute will das Bündnis an Bord der Fähre "Deutschland" eine Bilanz seiner bisherigen Arbeit ziehen und über seine Pläne berichten. An der Pressekonferenz wollen neben dem aktuellen Vorstand auch Gründungsmitglieder teilnehmen. Das Bündnis wurde im Februar 1994 von engagierten Bürgern der Ostseeinsel Fehmarn gegründet. Heute gehören ihm nach Angaben des Vorsitzenden Hendrick Kerlen etwa 430 Menschen aus ganz Deutschland an. Der umstrittene rund 18 Kilometer lange Eisenbahn- und Straßentunnel soll voraussichtlich von 2028 an die deutsche Insel Fehmarn mit Dänemark verbinden.