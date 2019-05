München

Großer Fridays-for-Future-Streik vor der Europawahl erwartet

24.05.2019, 02:46 Uhr | dpa

Zu den Schülerprotesten für mehr Klimaschutz werden heute in Bayern besonders viele Teilnehmer erwartet. Die Schüler wollen mit ihren Fridays-for-Future-Demonstrationen für die Europawahl an diesem Sonntag mobilisieren. Im Freistaat sind in gut zwei Dutzend Städten Kundgebungen geplant. Es soll der zweite internationale Klimastreik werden; der erste fand Mitte März statt.

In München haben die Organisatoren 3000 Teilnehmer angemeldet, in Nürnberg 2000, in Erlangen 700, in Würzburg 400 und in Ingolstadt 100. In Regensburg rechnet die Polizei mit 1000 Demonstranten. Bundesweit soll dem internationalen Internetauftritt der Bewegung zufolge in mehr als 200 Orten demonstriert werden. In mehr als 100 weiteren Ländern sind ebenfalls Demos geplant.

Seit Januar gehen Schüler und Studenten in Deutschland freitags für eine strengere Klimapolitik auf die Straße. Auch Eltern ("Parents for Future"), Lehrer ("Teachers for Future") und Wissenschaftler ("Scientists for Future") schließen sich inzwischen an. Den Anstoß gab die Schwedin Greta Thunberg. In Bayern hatten sich Vertreter der Fridays-for-Future-Bewegung und Politiker Mitte April darauf geeinigt, ein Gremium für mehr Klimaschutzmaßnahmen zu gründen.