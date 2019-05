Quedlinburg

Quedlinburger Museum zeigt Feininger-Familie und Bauhaus

24.05.2019, 06:06 Uhr | dpa

Blick in die Ausstellungsräume der Lyonel-Feininger-Galerie in Quedlinburg. Foto: Matthias Bein (Quelle: dpa)

Die Jahresausstellung der Lyonel-Feininger-Galerie in Quedlinburg widmet sich in diesem Jahr der Familie ihres Namensgebers und deren Verbindungen zum Bauhaus. Die Schau "Die Feiningers. Ein Familienbild am Bauhaus" über die künstlerisch vielfältig tätige Familie des amerikanischen Malers und Grafikers Lyonel Feininger (1871-1956) wird am Freitag (19.00 Uhr) eröffnet und bis 2. September gezeigt. Feininger wurde 1919 von Walter Gropius an das Bauhaus Weimar zum Leiter der druckgrafischen Werkstatt berufen und blieb der renommierten Schule bis 1932 treu.

Zeitgleich präsentiert die Galerie die Ausstellung "rot, gelb, blau. Das Bauhaus für Kinder", für die eine Kooperation mit der Kunsthochschule Burg Giebichenstein Halle ins Leben gerufen wurde.