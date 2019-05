Hamburg

Streit um AfD-Ausschluss bei Schulpersonal-Agentur

24.05.2019, 06:35 Uhr | dpa

Weil eine für Hamburger Schulen und Kitas tätige Personalservice-Agentur keine AfD-Mitglieder vermittelt, droht die AfD-Fraktion in der Bürgerschaft mit rechtlichen Schritten. "Die Diskriminierung von AfD-Mitgliedern bei der Einstellung von pädagogischen Fachkräften im Hamburger Ganztagsbereich ist rechtlich und politisch ein Skandal", sagte AfD-Fraktionschef Alexander Wolf der Deutschen Presse-Agentur. "Sollte die Personalagentur die Anti-AfD-Klausel nicht unverzüglich entfernen und die Hamburger Schulen weiter mit dieser Personalagentur zusammenarbeiten, werden wir als AfD rechtliche Schritte einleiten."

Der Geschäftsführer der Lernzeit Schulpersonal-Service GmbH, Wolfhard Westphal, verteidigte die Klausel. Für ihn sei die AfD eine im Kern fremdenfeindliche Partei, sagte er der dpa. "Nahezu die Hälfte der Schüler in Hamburg hat einen Migrationshintergrund. Deshalb wollen wir als Personalagentur AfD-Mitglieder nicht auf die Hamburger Schülerschaft loslassen." Er sei aber bereit, den Passus in den Verträgen zu ändern, sollte er sich entgegen seiner Auffassung als rechtswidrig erweisen. Laut einer Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der AfD will die Schulbehörde den Vorgang überprüfen.